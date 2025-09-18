13:27  18 вересня
Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
11:50  18 вересня
У Луцьку чоловік кинув вибухівку в громадському місці
10:46  18 вересня
На Одещині п’яний водій збив двох пішоходів
18 вересня 2025, 14:40

Модний дипломатичний жест: у Віндзорі королева Камілла та Меланія Трамп сяяли в кольорах України

18 вересня 2025, 14:40
Фото: lady ТСН.ua
У Віндзорському замку відбувся урочистий державний банкет у межах візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії. Захід зібрав ключових представників британської монархії – короля Чарльза III, принца Вільяма та принцесу Уельську Кетрін. Та головну увагу привернули образи королеви Камілли та першої леді США Меланії Трамп

Про це пише видання Page Six, передає RegioNews.

Меланія Трамп обрала для вечері яскраво-жовту сукню від Carolina Herrera з відкритими плечима та поясом, що підкреслював талію. Її образ доповнили смарагдові сережки та туфлі на підборах від Manolo Blahnik.

Королева Камілла з'явилася на банкеті у витонченій синій сукні від Fiona Clare, доповнивши її тіарою з бельгійськими сапфірами та діамантами, а також діамантовими кольє, браслетами і сережками.

Разом їхні вбрання – яскраво-жовте Меланії та глибокого синього відтінку Камілли – створили гармонійне поєднання, що асоціюється з українським синьо-жовтим прапором.

Фото: Instagram/realdonaldtrump

Представник Білого дому раніше повідомив CNN, що Меланія Трамп місяцями готувала свої образи для державного візиту, приділивши особливу увагу вечері у Віндзорському замку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський уперше за час повномасштабної війни з'явився на міжнародному заході у класичному костюмі. Це сталося під час саміту НАТО, що проходив у Гаазі 24-25 червня.

Читатйте також:

Відомий американський телеканал показав карту України без окупованого Криму
16 вересня 2025, 22:19
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
