Модний дипломатичний жест: у Віндзорі королева Камілла та Меланія Трамп сяяли в кольорах України

У Віндзорському замку відбувся урочистий державний банкет у межах візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії. Захід зібрав ключових представників британської монархії – короля Чарльза III, принца Вільяма та принцесу Уельську Кетрін. Та головну увагу привернули образи королеви Камілли та першої леді США Меланії Трамп

Меланія Трамп обрала для вечері яскраво-жовту сукню від Carolina Herrera з відкритими плечима та поясом, що підкреслював талію. Її образ доповнили смарагдові сережки та туфлі на підборах від Manolo Blahnik.

Королева Камілла з'явилася на банкеті у витонченій синій сукні від Fiona Clare, доповнивши її тіарою з бельгійськими сапфірами та діамантами, а також діамантовими кольє, браслетами і сережками.

Разом їхні вбрання – яскраво-жовте Меланії та глибокого синього відтінку Камілли – створили гармонійне поєднання, що асоціюється з українським синьо-жовтим прапором.

Представник Білого дому раніше повідомив CNN, що Меланія Трамп місяцями готувала свої образи для державного візиту, приділивши особливу увагу вечері у Віндзорському замку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський уперше за час повномасштабної війни з'явився на міжнародному заході у класичному костюмі. Це сталося під час саміту НАТО, що проходив у Гаазі 24-25 червня.

