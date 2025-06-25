Зеленский впервые появился в классическом костюме на саммите НАТО

фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский впервые за время полномасштабной войны появился на международном мероприятии в классическом костюме. Это произошло во время саммита НАТО, который проходит в Гааге

Об этом сообщает RegioNews.

Украинский лидер прибыл на саммит в формальном темном наряде — сдержанном классическом образе, однако с элементами, присущими военному стилю.

По оценке западных СМИ, хоть это и не типичный классический костюм, но образ стал гораздо более эффективным и более близким к деловому стилю.

Отметим, до этого украинский президент стабильно придерживался стиля "милитари": футболка, брюки цвета хаки и тактическая обувь стали его узнаваемым образом на международной арене.

Однако его внешний вид не раз становился поводом к обсуждениям и критике. Так, в феврале 2025 года Зеленский посетил Белый дом без делового костюма, что вызвало негодование со стороны президента Трампа и конгрессмена Эрика Сволвелла.

Напомним, 24-25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. Здесь может состояться встреча Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом.

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