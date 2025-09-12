В Польше фиксируют резкий рост пересечения границы юношами из Украины
Польские пограничники сообщают о росте потока украинцев после разрешения уезжать за границу мужчинам 18-22 лет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Rzeczpospolita.
По данным издания, количество пересечений границы с Украиной в Польшу после решения разрешить выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет возросло в 12 раз.
Отмечается, что в первую неделю действия новых правил зафиксирован беспрецедентный рост числа украинцев в возрасте 18-22 лет, въезжающих в Польшу – 6100 человек против 500 за предыдущую неделю.
Напомним, в начале сентября в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что в настоящее время не фиксируют увеличение пассажиропотока на границе после вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18-22 лет.
Украина начнет в Польше поисково-эксгумационные работы жертв Волынской трагедииВсе новости »
12 сентября 2025, 20:29Польша отправит своих военных в Украину
11 сентября 2025, 18:55Эксглава МИД Кулеба "сбежал из Украины" в Польшу
08 сентября 2025, 21:27
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Польша изменила правила выплат украинцам
13 сентября 2025, 00:11Бывшая жена Розового отреагировала на обвинение в растрате донатов
12 сентября 2025, 23:55Украина импортировала 400 миллионов кубометров сжиженного газа из США
12 сентября 2025, 23:45Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом с НАТО
12 сентября 2025, 23:29Украинцев предупредили об отключении мобильного интернета
12 сентября 2025, 22:43Россияне зашли в Купянск через газовую трубу
12 сентября 2025, 22:12Россияне атакуют Украину "Шахедами", в ряде областей объявлена воздушная тревога
12 сентября 2025, 21:59Зеленский заявил, что ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы
12 сентября 2025, 21:42В Ивано-Франковской области Mazda столкнулась с грузовиком – водитель легковушки погиб
12 сентября 2025, 21:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все блоги »