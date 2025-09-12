В Польше фиксируют резкий рост пересечения границы юношами из Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Польские пограничники сообщают о росте потока украинцев после разрешения уезжать за границу мужчинам 18-22 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Rzeczpospolita.

По данным издания, количество пересечений границы с Украиной в Польшу после решения разрешить выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет возросло в 12 раз.

Отмечается, что в первую неделю действия новых правил зафиксирован беспрецедентный рост числа украинцев в возрасте 18-22 лет, въезжающих в Польшу – 6100 человек против 500 за предыдущую неделю.

Напомним, в начале сентября в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что в настоящее время не фиксируют увеличение пассажиропотока на границе после вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18-22 лет.