Украина начнет в Польше поисково-эксгумационные работы жертв Волынской трагедии

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Стороны отметили значительный прогресс в решении чувствительных вопросов исторического прошлого.

"Уже есть несколько завершенных кейсов эксгумаций в Украине – в Пужниках и Збоищах. В конце сентября ожидаем начала работ в Юричкове, в Польше", – отметил Сибига.

Ранее Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщило, что Польше предоставили официальное разрешение на эксгумационные работы в бывшей деревне Збоиска (ныне часть Львова), где были похоронены польские военнослужащие.

Напомним, весной 2025 года в Тернопольской области началась эксгумация жертв Волынской трагедии. Раскопки продолжались около трех недель.