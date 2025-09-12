У Польщі фіксують різке зростання перетину кордону юнаками з України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Польські прикордонники повідомляють про зростання потоку українців після дозволу виїжджати за кордон чоловікам 18-22 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Rzeczpospolita.

За даними видання, кількість перетинів кордону з України до Польщі після рішення дозволити виїзд чоловікам віком 18-22 років зросла у 12 разів.

Зазначається, що у перший тиждень дії нових правил зафіксовано безпрецедентне зростання числа українців віком 18-22 років, які в'їжджають до Польщі – 6100 осіб проти 500 за попередній тиждень.

Нагадаємо, на початку вересня у Державній прикордонній службі України повідомляли, що наразі не фіксують збільшення пасажиропотоку на кордоні після набуття чинності норми про виїзд чоловіків віком 18-22 років.