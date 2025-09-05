Фото: visitukraine

В Государственной пограничной службе пока не фиксируют увеличение пассажиропотока на границе после вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18-22 лет

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, с 28 августа, когда начали действовать изменения в правила пересечения, "существенного увеличения этой категории граждан не произошло".

Демченко отметил, что российская пропаганда в последнее время распространяет фейки о якобы массовом выезде украинских мужчин за границу.

Также он добавил, что летом пассажиропоток был выше, однако с 1 сентября традиционно снизился: если в будни августа границу пересекали 125-135 тысяч человек, то сейчас – около 105-107 тысяч в день. При этом большинство едет в Украину, а не наоборот.

Ранее в Офисе президента объяснили, зачем открыли границы мужчинам 18-22 лет.

Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины обнародовал постановление, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу во время военного положения.