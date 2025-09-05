13:00  05 сентября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2025, 11:21

В ГПСУ рассказали, увеличился ли пассажиропоток после разрешения выезда мужчинам 18–22 лет

05 сентября 2025, 11:21
Читайте також українською мовою
Фото: visitukraine
Читайте також
українською мовою

В Государственной пограничной службе пока не фиксируют увеличение пассажиропотока на границе после вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18-22 лет

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, с 28 августа, когда начали действовать изменения в правила пересечения, "существенного увеличения этой категории граждан не произошло".

Демченко отметил, что российская пропаганда в последнее время распространяет фейки о якобы массовом выезде украинских мужчин за границу.

Также он добавил, что летом пассажиропоток был выше, однако с 1 сентября традиционно снизился: если в будни августа границу пересекали 125-135 тысяч человек, то сейчас – около 105-107 тысяч в день. При этом большинство едет в Украину, а не наоборот.

Ранее в Офисе президента объяснили, зачем открыли границы мужчинам 18-22 лет.

Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины обнародовал постановление, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу во время военного положения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
граница выезд за границу ГПСУ пассажиропоток мужчины в возрасте 18-22 года
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Братья Борисенко признались, какие жесткие контракты были на Фабрике звезд: почти ничего не зарабатывали
05 сентября 2025, 13:55
Обещала помощь и воровала деньги: в столице будут судить псевдоадвокатку
05 сентября 2025, 13:50
Германия планирует предоставить оборудование четырем украинским бригадам
05 сентября 2025, 13:30
Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
05 сентября 2025, 13:00
В Харькове водитель отказался обслуживать пассажирку на украинском языке – его оштрафуют
05 сентября 2025, 12:57
Укрэнерго построило первую очередь защиты оборудования: что известно
05 сентября 2025, 12:30
"Находка" в поле: на Киевщине обезвредили обломки российской ракеты
05 сентября 2025, 12:24
Спасет ли криминализация СОЧ армию или обострит проблему
05 сентября 2025, 12:13
Нападение в школе на Закарпатье: подростка остановили в последний момент
05 сентября 2025, 11:48
На Волыни за сутки произошли два смертельных ДТП
05 сентября 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »