10 вересня 2025, 11:15

"Провокація України": російські пропагандисти намагаються звинуватити Київ у російських дронах на Польщі

10 вересня 2025, 11:15
Російські пропагандисти вже розпочали дезінформаційну кампанію проти України. Вони поширюють фейки, що це нібито Київ спеціально влаштував атаку дронами по Польщі

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Російські пропагандисти називають цей інцидент "свідомою провокацію України та частини європейських еліт", щоб нібито втягнути НАТО у пряму конфронтацію з РФ. Також російські фейки звинувачують Україну в тому, що це нібито Київ скерував російські безпілотники на Польщу засобами радіоелектронної боротьби.

Такі заяви є типовим трюком російської пропаганди. Таким чином росіяни намагаються виправдати свої злочини.

"Такі дії Росії мають отримати рішучу відповідь. Тільки нові жорсткі санкції та посилення міжнародного тиску можуть зупинити агресора", - зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що під час атаки України 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію країни. За його словами, безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Він також додав, що він постійно тримає зв'язок з генеральним секретарем НАТО та союзниками.

Президент України Зеленський зазначив, що раніше вже ставались випадки, коли дрони РФ потрапляли на територію Польщі. Проте на цей раз, зауважив він, все говорить про те, що це невипадковість.

