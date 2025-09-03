01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
00:25  03 сентября
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
03 сентября 2025, 02:55

Люксембург планирует уложиться финансово в оружие для Украины

03 сентября 2025, 02:55
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что его страна планирует внести вклад в новое соглашение под руководством НАТО. Речь идет о соглашении, согласно которому европейские страны будут покупать у США оружие для Украины.

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден отметил, что его страна решила принять участие в соглашении по оружию для Украины. В основе сделки PURL лежат пакеты военного оборудования американского производства стоимостью 500 миллионов долларов. В частности, эти деньги будут направлены, в частности, на системы противовоздушной обороны.

Люксембург может не финансировать весь пакет помощи, но будет искать для этого партнеров.

"Мы будем финансировать пакет вместе с другими странами, которые мы еще должны определить, пакет уже имеющихся вооружений, в значительной степени американских вооружений, которые мы предоставим Украине", - сказал Фриден.

Напомним, ранее в Литве заявили о выделении 30 миллионов евро в помощь Украине. На эти деньги закупят новые системы противовоздушной обороны.

