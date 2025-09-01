Поляки запустили производство разведывательных дронов в Украине
Польская компания WB Group запустила производство разведывательных дронов FlyEye в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт компании.
Производство запустили на одном из украинских предприятий, ранее обслуживавшем польские изделия для армии Украины.
Беспилотник FlyEye был разработан в 2010 году. Он весит 11 кг, при этом его могут переносить в рюкзаках два человека, а запускается он с руки.
Дрон способен летать на расстоянии до 50 км от оператора, в небе он может быть 2-3 часа. Для наблюдения у него есть дневная и тепловая камера.
Ранее сообщалось, что РФ наращивает производство дронов Shahed. Россияне могут выпускать более 6 тысяч таких БПЛА ежемесячно.
