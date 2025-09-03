19:42  02 вересня
03 вересня 2025, 02:55

Люксембург планує вкластися фінансово у зброю для України

03 вересня 2025, 02:55
Ілюстративне фото
Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що його країна планує зробити внесок у нову угоду під проводом НАТО. Йдеться про угоду, згідно з якою європейські країни купуватимуть в США зброю для України

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден зазначив, що його країна вирішила взяти участь в угоді щодо зброї для України. В основі угоди PURL лежать пакети військового обладнання американського виробництва вартістю 500 мільйонів доларів. Зокрема, ці гроші спрямують, зокрема, на системи протиповітряної оборони.

Люксембург може не фінансувати весь пакет допомоги, але шукатиме для цього партнерів.

"Ми будемо фінансувати пакет разом з іншими країнами, які ми ще маємо визначити, пакет вже наявних озброєнь, значною мірою американських озброєнь, які ми надамо Україні", - сказав Фріден.

Нагадаємо, раніше у Литві заявили про виділення 30 мільйонів євро на допомогу Україні. На ці гроші закуплять нові системи протиповітряної оборони.

