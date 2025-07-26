Литва присоединится к закупке ПВО для Украины
Литва выделит 30 миллионов евро в помощь Украине. Речь идет о закупке новых систем противовоздушной обороны
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Это подтвердила министр обороны Довиле Шакалиене. По ее словам, Литва готова присоединиться к закупкам систем противовоздушной обороны для Украины. Она отметила, что как единственный министр обороны НАТО, на которого наложил санкции Китай, она действительно понимает, что "поставлено на карту".
Напомним, ранее в США одобрили продажу двух пакетов военной помощи Украине на сумму около 322 миллиона долларов. В частности, деньги будут направлены на системы противовоздушной обороны HAWK Phase III и их обслуживание.
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Смертельная авария в Киевской области: мотоциклист погиб на месте
26 июля 2025, 20:45Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: есть погибший и раненые
26 июля 2025, 20:20В Киеве люди снова вышли к театру Франко
26 июля 2025, 19:55Украинские военные уничтожили Су-27УБ на российском аэродроме
26 июля 2025, 18:55Украину накроет жара до 40 градусов
26 июля 2025, 18:15Россияне продвигаются на Покровском направлении – ISW
26 июля 2025, 16:55Командиру Казбану, погибшему в ДТП, присвоили звание Героя Украины
26 июля 2025, 16:15Россияне обстреляли Сумы: повреждено здание ОГА
26 июля 2025, 15:45ТЦК Полтавщины назвал людей, которые остановили бус с мобилизованными, "нездоровой частью общества"
26 июля 2025, 14:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии