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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Это подтвердила министр обороны Довиле Шакалиене. По ее словам, Литва готова присоединиться к закупкам систем противовоздушной обороны для Украины. Она отметила, что как единственный министр обороны НАТО, на которого наложил санкции Китай, она действительно понимает, что "поставлено на карту".

Напомним, ранее в США одобрили продажу двух пакетов военной помощи Украине на сумму около 322 миллиона долларов. В частности, деньги будут направлены на системы противовоздушной обороны HAWK Phase III и их обслуживание.