В Германии заявили, что война в Украине может продолжаться еще много месяцев

иллюстративное фото: из открытых источников

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что война РФ против Украины продлится еще много месяцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Le Figaro.

По словам германского политика, партнеры Украины готовы продолжать ей помощь в условиях полномасштабной войны.

"Эта война может длиться еще много месяцев. Мы должны в любом случае к этому подготовиться. Мы готовы", – заявил Мерц.

Напомним, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть максимально приближены к уровню НАТО.