В Германии заявили, что война в Украине может продолжаться еще много месяцев
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что война РФ против Украины продлится еще много месяцев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Le Figaro.
По словам германского политика, партнеры Украины готовы продолжать ей помощь в условиях полномасштабной войны.
"Эта война может длиться еще много месяцев. Мы должны в любом случае к этому подготовиться. Мы готовы", – заявил Мерц.
Напомним, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть максимально приближены к уровню НАТО.
Одна из стран ЕС возобновила выдачу туристических виз россиянамВсе новости »
29 августа 2025, 18:35Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание по требованию Украины
29 августа 2025, 14:09США продадут Украине 3350 ракет ERAM
29 августа 2025, 01:55
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Число погибших в результате российского массированного удара по Киеву снова возросло
29 августа 2025, 20:06Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: загорелись пожары, есть пострадавшие
29 августа 2025, 19:16На Прикарпатье произошло ДТП с полицейскими
29 августа 2025, 18:55В НАБУ прокомментировали информацию о расследовании в отношении производителя ракеты "Фламинго"
29 августа 2025, 18:45Одна из стран ЕС возобновила выдачу туристических виз россиянам
29 августа 2025, 18:35Квартирный вопрос в Запорожье: как изменилась стоимость аренды жилья
29 августа 2025, 18:21На Житомирщине столкнулись сразу четыре автомобиля
29 августа 2025, 17:45Жатва-2025: в каких регионах собрали больше всего зерна
29 августа 2025, 17:41Смертельно опасную ягоду обнаружили в Днепропетровской области: ее легко спутать с ежевикой
29 августа 2025, 17:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все блоги »