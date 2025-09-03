Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі натякнув на нові санкції проти РФ. За його словами, оголошення може бути найближчим часом

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

За словами голова британського Міністерства закордонних справ, уряд Великої Британії вже зробив доволі багато. Зокрема, знизив стелю ціни на нафту, що, на його думку, було "вкрай необхідно".

Девід Леммі натякнув, що Велика Британія вже зараз може готувати нові санкції проти РФ. Проте він заявив, що подальші плани він коментувати не може. Однак, за словами міністра, найближчим часом всі побачать оголошення.

Нагадаємо, Україна та Канада домовились про синхронізацію санкцій проти РФ. Сторони наголосили на необхідності нових санкційних рішень, які поширюються й на компанії, що опосередковано працюють з Росією.