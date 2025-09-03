19:42  02 вересня
На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили втікача
19:29  02 вересня
Київщину атакують ворожі дрони, в регіоні працює ППО
16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 01:55

Британія готує нові санкції проти РФ

03 вересня 2025, 01:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі натякнув на нові санкції проти РФ. За його словами, оголошення може бути найближчим часом

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

За словами голова британського Міністерства закордонних справ, уряд Великої Британії вже зробив доволі багато. Зокрема, знизив стелю ціни на нафту, що, на його думку, було "вкрай необхідно".

Девід Леммі натякнув, що Велика Британія вже зараз може готувати нові санкції проти РФ. Проте він заявив, що подальші плани він коментувати не може. Однак, за словами міністра, найближчим часом всі побачать оголошення.

Нагадаємо, Україна та Канада домовились про синхронізацію санкцій проти РФ. Сторони наголосили на необхідності нових санкційних рішень, які поширюються й на компанії, що опосередковано працюють з Росією.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
санкції Великобританія РФ
Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним
02 вересня 2025, 21:59
Канцлер Німеччини назвав Путіна "найсерйознішим військовим злочинцем нашого часу"
02 вересня 2025, 21:17
У Німеччині заявили, що війна в Україні може тривати ще багато місяців
29 серпня 2025, 19:37
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Люксембург планує вкластися фінансово у зброю для України
03 вересня 2025, 02:55
"Дешева сенсація": Тіна Кароль жорстко відповіла на хейт
03 вересня 2025, 02:25
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
03 вересня 2025, 01:25
"Я дізнався цікаві речі": Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні
03 вересня 2025, 00:55
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
03 вересня 2025, 00:25
У серпні в Україні очистили понад 5 тисяч гектарів сільгоспземель
02 вересня 2025, 23:55
Співачка Ліда Лі зізналась, в кого з зіркових колег вона була закохана
02 вересня 2025, 23:25
На окупованих територях нестача пального стає більш критичною - ЦНС
02 вересня 2025, 22:55
В Офісі президента вважають, що мобілізація в Україні значно покращилась
02 вересня 2025, 22:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »