Фото: ti-ukraine.org

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по результатам встречи премьером Канады Марком Карни, передает RegioNews.

Собеседники обсудили вопросы поддержки ветеранов. Украина вместе с Канадой развивает программы ментального здоровья и работает над мобильными комплексами по протезированию. Договорились с канадскими партнерами развивать ветеранские просторы в регионах.

Также стороны обговорили санкционном давлении на Россию.

"Санкции уже стоили России более $160 млрд. Но этого мало – агрессор продолжает производить ракеты и дроны. Призвали усилить давление: согласованность между партнерами делает их действительно действенными. Да, Украина синхронизировала санкции Канады, и в ближайшее время готовимся к тому, что Канада синхронизирует наши санкции. Подчеркнули необходимость новых санкционных решений, которые распространяются и на компании, косвенно работающие с Россией", – отметила Свириденко.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни 24 августа приехал в Киев. Визит состоялся в День независимости Украины.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела новые санкции. Это касается денежных сетей, которыми пользуется РФ для уклонения от западных санкций.