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06 августа 2025, 23:30

РФ больше настроена на прекращение огня - Зеленский

06 августа 2025, 23:30
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Фото: ОП
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Президент Украины рассказал о своем разговоре с президентом США. По словам Владимира Зеленского, после визита помощника Трампа в Москву, похоже, РФ больше настроена на прекращение огня

Об этом сказал президент Украины в своем вечернем обращении, передает RegioNews.

6 августа президенты Украины и США провели телефонный разговор. По словам Владимира Зеленского, они обсуждали визит помощника Трампа Стива Виктоффа в Москву. Президент Украины добавил, что РФ, похоже, уже больше настроена на прекращение огня.

По словам президента Украины, давление на Кремль срабатывает. Однако важно, чтобы Москва не обманула ни Украину, ни США в деталях. Кроме того, скоро советники по безопасности от Украины и РФ будут определять общую позицию и взгляд на завершение войны.

В то же время Зеленский дал поручение в Министерство обороны. По его словам, на фронте будет больше украинского оружия.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Путиным. По данным журналистов, после этого может пройти трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина. Однако официальных подтверждений от Киева и Москвы пока нет.

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