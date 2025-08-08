В Украине не будут вводить санкции против российских издательств

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Читомо".

В Украине с марта 2022 года закончилось действие санкций в отношении российских издательств. Они запрещали деятельность в Украине таких издательств: "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Книжный мир", "Алгоритм", "Центрполиграф", "Алетейя", "Донбасс", "Аргументы недели", "Вече", "Симекс", "Санлайн".

В ответ на запрос "Читомо" в Украинском институте книги написали, что направили обращение в Службу Безопасности Украины. При этом сам институт не является распорядителем перечня санкционных юридических лиц и не имеет полномочий принимать решение о применении санкций.

В то же время в Совете национальной безопасности и обороны отметили, что продлевать санкции не планируют.

Напомним, что недавно Зеленский утвердил новые персональные санкции. Среди попавших под новые санкции - бывшие народные депутаты Украины Геннадий Балашов и Наталья Королевская. Также в списке фигурирует российская журналистка Юлия Латынина.