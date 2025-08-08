18:51  08 августа
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 18:59

В Украине не будут вводить санкции против российских издательств

08 августа 2025, 18:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

СНБО не планирует вводить санкции против российских издательств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Читомо".

В Украине с марта 2022 года закончилось действие санкций в отношении российских издательств. Они запрещали деятельность в Украине таких издательств: "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Книжный мир", "Алгоритм", "Центрполиграф", "Алетейя", "Донбасс", "Аргументы недели", "Вече", "Симекс", "Санлайн".

В ответ на запрос "Читомо" в Украинском институте книги написали, что направили обращение в Службу Безопасности Украины. При этом сам институт не является распорядителем перечня санкционных юридических лиц и не имеет полномочий принимать решение о применении санкций.

В то же время в Совете национальной безопасности и обороны отметили, что продлевать санкции не планируют.

Напомним, что недавно Зеленский утвердил новые персональные санкции. Среди попавших под новые санкции - бывшие народные депутаты Украины Геннадий Балашов и Наталья Королевская. Также в списке фигурирует российская журналистка Юлия Латынина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
санкции Украина РФ СНБО издательство
США и РФ ведут переговоры о прекращении огня в Украине: что известно
08 августа 2025, 18:05
Большинство украинцев стремятся к завершению войны путем переговоров, - опрос Gallup
08 августа 2025, 17:15
Государству нанесено более 34 млн грн ущерба из-за злоупотребления в системе выплат военнослужащим
08 августа 2025, 14:44
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Одесской области 12-летний мальчик устроил ДТП на мотоцикле
08 августа 2025, 19:41
В Запорожье начали эвакуацию осужденных
08 августа 2025, 19:11
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
08 августа 2025, 18:51
РФ ударила по нефтебазе компании SOCAR в Одесской области
08 августа 2025, 18:51
В Сумской области раскрыли масштабную коррупционную схему: 18 подозреваемых и ущерб более 19 млн грн
08 августа 2025, 18:14
США и РФ ведут переговоры о прекращении огня в Украине: что известно
08 августа 2025, 18:05
Актуальные вакансии в Харьковской области: предложения с зарплатой до 50 тыс. грн, которые стоит рассмотреть
08 августа 2025, 17:50
Двое подростков повредили спортивное сооружение в Тернопольской области
08 августа 2025, 17:49
В Киеве простились с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
08 августа 2025, 17:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »