Стало відомо, коли може відбутися зустріч Трампа і Путіна
Зустріч між президентом CША Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним запланована на кінець наступного тижня
Як передає RegioNews, про це повідомив у п’ятницю NBC News високопоставлений представник Білого дому.
Місце проведення зустрічі ще обговорюється, але серед можливих варіантів – ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Італія.
Представник Білого дому також зазначив, що росіяни надали список вимог для можливого перемир'я, і США зараз намагаються отримати підтримку українців та європейських союзників.
Як повідомлялось, США та РФ ведуть переговори про припинення вогню в Україні. За даними Bloomberg, США і РФ готують угоду про припинення вогню з відступом ЗСУ на Донбасі.
