Стало відомо, коли може відбутися зустріч Трампа і Путіна

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зустріч між президентом CША Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним запланована на кінець наступного тижня

Як передає RegioNews, про це повідомив у п’ятницю NBC News високопоставлений представник Білого дому.

Місце проведення зустрічі ще обговорюється, але серед можливих варіантів – ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Італія.

Представник Білого дому також зазначив, що росіяни надали список вимог для можливого перемир'я, і США зараз намагаються отримати підтримку українців та європейських союзників.

Як повідомлялось, США та РФ ведуть переговори про припинення вогню в Україні. За даними Bloomberg, США і РФ готують угоду про припинення вогню з відступом ЗСУ на Донбасі.