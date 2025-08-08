Фото: ОП

В Белом доме работают над организацией трехсторонней встречи между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в администрации Трампа, передает RegioNews .

Переговоры могут состояться на следующей неделе, однако место проведения еще не определено.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что президент Трамп готов к встречам с лидерами обоих государств.

"Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом будет прорабатывать детали этих потенциальных встреч", – сказала Ливитт.

Напомним, ранее в СМИ заявили, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в ближайшее время. При этом после этой встречи могут состояться трехсторонние переговоры с Владимиром Зеленским.