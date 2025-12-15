Звонок из "благотворительной организации": на Буковине мошенники выманили у людей десятки тысяч гривен

Фото: Нацполиция

В Черновицкой области сразу несколько человек стали жертвами аферистов. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

54-летняя местная жительница обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный и представился работником благотворительной организации. Он предложил денежную помощь и выманил у женщины конфиденциальную информацию. Впоследствии с ее банковской карты сняли 59 тысяч гривен.

Также 46-летняя жительница Днестровского района стала жертвой аферистов. Ей позвонил по телефону человек, который представился медицинским работником и предложил помощь по непривлечению ее дочери к ответственности за правонарушения. Таким образом, мошенница выманила в буковинки 78 тысяч гривен, которые заявительница перечислила на счет.

Также 44-летний Черновцы стали жертвой мошенников. Аферисты перечислили с его карточки более 62 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили организованную группу "черных риелторов", которые завладевали недвижимостью социально незащищенных граждан — пострадавших содержали в помещении, похожем на "приют для животных", приковывали цепями и заставляли употреблять алкоголь, чтобы сломать волю.