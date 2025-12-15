11:22  15 декабря
15 декабря 2025, 09:58

Из Купянска эвакуировали 14 человек, среди них – трое детей

15 декабря 2025, 09:58
Иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу, 13 декабря, СБУ и военные эвакуировали из Купянска 14 жителей, из них 3 – несовершеннолетние

Об этом информирует "Думка" со ссылкой на начальников Купянского РВА Андрея Канашевича, передает RegioNews.

Он уточнил, что среди спасенных было три несовершеннолетних, включая 2-летнего ребенка.

Всех эвакуированных доставили в Харьков.

Справка: Купянск – город в Украине, административный центр Купянского района Харьковской области, расположенный на берегу реки Оскол, в примерно 40 км от границы с Россией.

До полномасштабного вторжения России в 2022 году население Купянска составило более 25 000-27 000 человек. из-за войны и активные боевые действия город получил масштабные разрушения, а численность жителей значительно сократилась из-за эвакуации и обстрелов.

Город многократно переходил под контроль разных сторон в войне: его оккупировали российские войска, украинские силы освобождали в 2022 году, но ситуация оставалась напряженной из-за постоянных атак.

Напомним, в течение 13 декабря российские войска нанесли удары по Харькову и окрестным районам, в результате чего пострадали пятеро мирных жителей. Враг наносил удары, используя управляемую авиацию и разные типы беспилотных летательных аппаратов.

