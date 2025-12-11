На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць

Фото: ДБР

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що близько 09:00 військовослужбовець Національної гвардії України не впорався з керуванням військової вантажівки та виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з бетонним парканом.

Водій, 56-річний військовий, загинув на місці події. Пасажир отримав забійно-рвану рану правої гомілки.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Працівники ДБР проводять необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, на Львівщині в ДТП загинули четверо військових. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. У межах якого розглядаються різні версії, зокрема можливе перевищення швидкості або людський фактор.