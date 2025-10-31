На Львовщине в ДТП погибли четверо военных: ГБР расследует обстоятельства

Фото: ГБР

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

В результате ДТП погибли четверо военнослужащих одной из местных воинских частей. Событие произошло в вечернее время, что усложнило осмотр места и сбор доказательств.

По предварительным данным, 30 октября около 21:15 вблизи села Жировка Львовского района водитель автомобиля Nissan с военными номерными знаками не справился с управлением во время прохождения поворота. Машина выехала за пределы проезжей части и столкнулась с припаркованным грузовиком. В результате удара погибли водитель и двое пассажиров легкового авто. Еще одна жертва – военный, выходивший в момент столкновения из кабины грузового транспорта.

Следователи ГБР оперативно прибыли на место, провели необходимые экспертизы, изъяли доказательства и опросили свидетелей. В настоящее время правоохранители устанавливают, могли ли техническое состояние автомобиля, скорость движения или погодные условия повлиять на развитие событий. В рамках производства рассматриваются разные версии, в том числе возможное превышение скорости или человеческий фактор.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких человек.

Напомним, 17 октября в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных. Один из пострадавших скончался на месте ДТП, второй – в "скорой" дороге в больницу.