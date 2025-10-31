12:51  31 октября
В Киеве липовые деревья покрылись тысячами клопов: стоит ли волноваться жителям
09:50  31 октября
18-летний сын известной телеведущей и экс-депутата вступил в ряды ВСУ
08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
UA | RU
31 октября 2025, 12:14

На Львовщине в ДТП погибли четверо военных: ГБР расследует обстоятельства

31 октября 2025, 12:14
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Следователи Государственного бюро расследований устанавливают обстоятельства трагической дорожной аварии

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

В результате ДТП погибли четверо военнослужащих одной из местных воинских частей. Событие произошло в вечернее время, что усложнило осмотр места и сбор доказательств.

По предварительным данным, 30 октября около 21:15 вблизи села Жировка Львовского района водитель автомобиля Nissan с военными номерными знаками не справился с управлением во время прохождения поворота. Машина выехала за пределы проезжей части и столкнулась с припаркованным грузовиком. В результате удара погибли водитель и двое пассажиров легкового авто. Еще одна жертва – военный, выходивший в момент столкновения из кабины грузового транспорта.

Следователи ГБР оперативно прибыли на место, провели необходимые экспертизы, изъяли доказательства и опросили свидетелей. В настоящее время правоохранители устанавливают, могли ли техническое состояние автомобиля, скорость движения или погодные условия повлиять на развитие событий. В рамках производства рассматриваются разные версии, в том числе возможное превышение скорости или человеческий фактор.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких человек.

Напомним, 17 октября в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных. Один из пострадавших скончался на месте ДТП, второй – в "скорой" дороге в больницу.

Львовская область ДТП военные ГБР смертельное ДТП расследование
31 октября 2025
07 августа 2025
