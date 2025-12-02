21:11  02 декабря
02 декабря 2025, 22:57

В Луцке пенсионера оштрафовали за организацию места разврата

Луцкий горрайонный суд признал 66-летнего жителя Луцка виновным в создании и содержании разврата и назначил штраф в размере 17 000 гривен

Об этом говорится в судебном приговоре, оглашенном 28 ноября 2025 года, передает RegioNews.

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года обвиняемый обустроил в своей квартире место для предоставления интимных услуг мужчинам и женщинам. В течение нескольких месяцев (с апреля по август 2025 года) он организовывал поиск клиентов и даже перевозил их в свою квартиру, обеспечивая функционирование этого разврата.

Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Он раньше не имел судимостей, находится на пенсии, имеет несовершеннолетнюю дочь на иждивении, а также получил положительную характеристику от медицинских учреждений. Суд учел его раскаяние как смягчающее обстоятельство, а также отметил отсутствие отягчающих факторов.

Учитывая возраст обвиняемого, его поведение на суде и отсутствие предварительных правонарушений, суд решил, что исправление мужчины возможно без применения изоляции. Поэтому ему был назначен штраф в размере 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

Процессуальные расходы на проведение экспертиз, суммой 5348,40 грн, суд возложил на счет государства, поскольку часть производства по другой статье Уголовного кодекса была закрыта из-за отсутствия состава преступления.

Также суд отменил арест имущества обвиняемого и решил судьбу изъятых вещественных доказательств: мобильные телефоны вернули владельцу, а телескопическую дубинку, чем некоторые другие предметы интимного назначения, постановили уничтожить.

Ранее сообщалось, бывшему депутату Киевсовета Денису Комарницкому, ныне являющемуся адвокатом и скрывающимся за границей, заочно объявили подозрение в уклонении от уплаты почти 12 миллионов гривен налогов.

