21:11  02 грудня
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
20:48  02 грудня
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
16:34  02 грудня
3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 22:57

У Луцьку пенсіонера оштрафували за організацію місця розпусти

02 грудня 2025, 22:57
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Луцький міськрайонний суд визнав 66-річного мешканця Луцька винним у створенні та утриманні місця розпусти та призначив штраф у розмірі 17 000 гривень

Про це йдеться у судовому вироку, оголошеному 28 листопада 2025 року, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами справи, у квітні 2025 року обвинувачений облаштував у своїй квартирі місце для надання інтимних послуг чоловікам і жінкам. Протягом кількох місяців (з квітня по серпень 2025 року) він організовував пошук клієнтів і навіть перевозив їх до своєї квартири, забезпечуючи функціонування цього місця розпусти.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Він раніше не мав судимостей, перебуває на пенсії, має неповнолітню доньку на утриманні, а також отримав позитивну характеристику від медичних закладів. Суд врахував його каяття як пом'якшувальну обставину, а також зазначив відсутність обтяжуючих факторів.

Беручи до уваги вік обвинуваченого, його поведінку на суді і відсутність попередніх правопорушень, суд вирішив, що виправлення чоловіка можливе без застосування ізоляції. Тому йому було призначено штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Процесуальні витрати на проведення експертиз, сумою 5348,40 грн, суд поклав на рахунок держави, оскільки частину провадження за іншою статтею Кримінального кодексу було закрито через відсутність складу злочину.

Також суд скасував арешт майна обвинуваченого і вирішив долю вилучених речових доказів: мобільні телефони повернули власнику, а телескопічну дубинку, ніж і деякі інші предмети інтимного призначення постановили знищити.

Раніше повідомлялося, колишньому депутату Київради Денису Комарницькому, який нині є адвокатом та переховується за кордоном, заочно оголосили підозру в ухиленні від сплати майже 12 мільйонів гривень податків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луцьк борделі пенсіонер
На Львівщині пенсіонер напав на ТЦК та побив військового: як його покарали
01 грудня 2025, 10:55
Вдарив молотком: у Луцьку чоловік під час конфлікту вбив матір
24 листопада 2025, 10:57
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
16 листопада 2025, 13:13
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Забудьте про мир – це лише початок великої війни
02 грудня 2025, 23:02
Рівень життя в ЄС опустився до мінімуму за 40 років порівняно з США — Bloomberg
02 грудня 2025, 22:22
Названо розмір середньої зарплати в Україні
02 грудня 2025, 22:14
У Запоріжжі в грудні зацвіла сакура: фоторепортаж
02 грудня 2025, 22:08
Лякати Європу війною – це чергова спецоперація ФСБ
02 грудня 2025, 21:59
Як українки заробляють 1,5-2 тис. доларів на місяць: чим займаються
02 грудня 2025, 21:56
Чехія не передаватиме Україні танки Т-72
02 грудня 2025, 21:50
Тесла збила пенсіонера у Києві - відео
02 грудня 2025, 21:26
Технології можуть стати не менш небезпечною зброєю, ніж ядерна
02 грудня 2025, 21:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »