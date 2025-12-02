У Луцьку пенсіонера оштрафували за організацію місця розпусти

Луцький міськрайонний суд визнав 66-річного мешканця Луцька винним у створенні та утриманні місця розпусти та призначив штраф у розмірі 17 000 гривень

Про це йдеться у судовому вироку, оголошеному 28 листопада 2025 року, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами справи, у квітні 2025 року обвинувачений облаштував у своїй квартирі місце для надання інтимних послуг чоловікам і жінкам. Протягом кількох місяців (з квітня по серпень 2025 року) він організовував пошук клієнтів і навіть перевозив їх до своєї квартири, забезпечуючи функціонування цього місця розпусти.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Він раніше не мав судимостей, перебуває на пенсії, має неповнолітню доньку на утриманні, а також отримав позитивну характеристику від медичних закладів. Суд врахував його каяття як пом'якшувальну обставину, а також зазначив відсутність обтяжуючих факторів.

Беручи до уваги вік обвинуваченого, його поведінку на суді і відсутність попередніх правопорушень, суд вирішив, що виправлення чоловіка можливе без застосування ізоляції. Тому йому було призначено штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Процесуальні витрати на проведення експертиз, сумою 5348,40 грн, суд поклав на рахунок держави, оскільки частину провадження за іншою статтею Кримінального кодексу було закрито через відсутність складу злочину.

Також суд скасував арешт майна обвинуваченого і вирішив долю вилучених речових доказів: мобільні телефони повернули власнику, а телескопічну дубинку, ніж і деякі інші предмети інтимного призначення постановили знищити.

