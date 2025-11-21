15:47  21 ноября
21 ноября 2025, 15:37

Бывшему депутату Киевсовета объявили подозрение в неуплате 12 млн налогов

21 ноября 2025, 15:37
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Эксдепутату Киевсовета Денису Комарницкому заочно сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда".

"Бывший депутат Киевского городского совета, который сейчас является адвокатом, заочно уведомлен о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что бывший депутат приобрел 48 квартир в элитных ЖК города Киева, часть из которых продал на общую сумму 68 млн гривен. При этом он не уплатил налоги с заключенных соглашений почти на 12 млн гривен.

Следовательно, действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.212 УК Украины, а именно как уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Прокуроры не называют имя подозреваемого, но по данным журналистов, речь идет о скрывающемся за рубежом Комарницком.

Напомним, в конце октября журналисты обнаружили недостроенный дворец Комарницкого в Киевской области. Речь идет о имении площадью 3135,8 кв. м на берегу реки Козинка и землю вокруг. Комарницкий, по документу, должен был оплатить 2,65 млн долларов, а менеджер – решить вопрос с арестом. Впоследствии суд действительно снял аресты.

Как сообщалось, Денис Комарницкий вместе с женой Ириной в период 2016-2018 годов владели по меньшей мере 110 квартирами в Киеве.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
