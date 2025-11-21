Бывшему депутату Киевсовета объявили подозрение в неуплате 12 млн налогов

иллюстративное фото: из открытых источников

Эксдепутату Киевсовета Денису Комарницкому заочно сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда".

"Бывший депутат Киевского городского совета, который сейчас является адвокатом, заочно уведомлен о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что бывший депутат приобрел 48 квартир в элитных ЖК города Киева, часть из которых продал на общую сумму 68 млн гривен. При этом он не уплатил налоги с заключенных соглашений почти на 12 млн гривен.

Следовательно, действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.212 УК Украины, а именно как уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Прокуроры не называют имя подозреваемого, но по данным журналистов, речь идет о скрывающемся за рубежом Комарницком.

Напомним, в конце октября журналисты обнаружили недостроенный дворец Комарницкого в Киевской области. Речь идет о имении площадью 3135,8 кв. м на берегу реки Козинка и землю вокруг. Комарницкий, по документу, должен был оплатить 2,65 млн долларов, а менеджер – решить вопрос с арестом. Впоследствии суд действительно снял аресты.

Как сообщалось, Денис Комарницкий вместе с женой Ириной в период 2016-2018 годов владели по меньшей мере 110 квартирами в Киеве.