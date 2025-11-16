После игры ветеранов в Луцке умер бывший игрок сборной Украины

Фото: ФК "Металлист 1925"

В субботу, 15 ноября, умер бывший полузащитник сборной Украины по футболу Андрей Полунин. Ему было 54 года

Об этом сообщили на официальном сайте "Металлиста 1925", передает RegioNews.

Трагическое событие произошло после матча ветеранов в Луцке, в котором он участвовал.

Полунин был воспитанником днепровского футбола. В 1990-1996 годах он провел более 150 матчей за Днепр, с которым становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины.

Позже Андрей выступал за киевский ЦСКА, Кривбасс, Карпаты, а в 1998 году перебрался в Германию, где играл за Нюрнберг, Санкт-Паули и Рот-Вайсс. После возвращения в Украину снова поиграл за Днепр и Кривбасс, завершив карьеру в 2004 году.

В составе сборной Украины Полунин провел 9 матчей в 1992-1995 годах и забил один гол.

С января 2025 года Андрей Полунин работал шеф-скаутом "Металлиста 1925".

