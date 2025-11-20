На Волыни женщина хотела прыгнуть с моста: патрульные успели ее спасти

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Ковеле патрульные полицейские предотвратили трагедию, спаснув женщину, которая намеревалась нанести себе вред

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно прибыли инспекторы Сергей Соколюк и Артур Марахов. Действуя слаженно и профессионально, они быстро приблизились к женщине и перенесли ее в безопасное место.

Правоохранители успокоили пострадавшую и передали медикам для дальнейшей помощи.

После этого женщина доставили к ее матери. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

