На Волыни женщина хотела прыгнуть с моста: патрульные успели ее спасти
В Ковеле патрульные полицейские предотвратили трагедию, спаснув женщину, которая намеревалась нанести себе вред
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает RegioNews.
На место происшествия оперативно прибыли инспекторы Сергей Соколюк и Артур Марахов. Действуя слаженно и профессионально, они быстро приблизились к женщине и перенесли ее в безопасное место.
Правоохранители успокоили пострадавшую и передали медикам для дальнейшей помощи.
После этого женщина доставили к ее матери. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, недавно в Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа после ссоры с девушкой. По информации полиции, 17-летний парень с травмами и переломами обеих ног был госпитализирован.
