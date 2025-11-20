На Волині жінка хотіла стрибнути з мосту: патрульні встигли її врятувати

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Ковелі патрульні поліцейські запобігли трагедії, врятувавши жінку, яка мала намір завдати собі шкоди

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що на місце події оперативно прибули інспектори Сергій Соколюк та Артур Марахов. Діючи злагоджено й професійно, вони швидко наблизилися до жінки та перенесли її у безпечне місце.

Правоохоронці заспокоїли постраждалу і передали медикам для подальшої допомоги.

Після цього жінку доставили до її матері. На даний момент її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

