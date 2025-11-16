На Волыни 12-летний парень попал в реанимацию из-за алкоголя: как наказали мать

17:23  16 ноября
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Нововолынске суд привлек к ответственности многодетную мать из-за того, что ее 12-летний сын попал в больницу после употребления алкогольных напитков

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на решение суда, сообщает RegioNews.

По данным следствия, 21 сентября парень употреблял алкогольные напитки, в результате чего попал в реанимацию.

Во время судебного заседания мать признала вину и рассказала, что регулярно проводит профилактические беседы с сыном.

Женщина просила суд не применять к ней наказание в виде штрафа, аргументируя это тем, что воспитывает четверых детей своими силами.

Суд учел все обстоятельства дела и просьбу матери. Следовательно, женщина получила административное взыскание в виде предупреждения. В то же время, она обязана уплатить 605 гривен судебного сбора.

Напомним, в городе Ирпень Киевской области двое парней посреди улицы потеряли сознание из-за отравления алкоголем. Подростки выпили на двух литр самогона, запиваемого энергетиком. Их спасли военные.

