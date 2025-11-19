15:15  19 ноября
В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
11:15  19 ноября
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
19 ноября 2025, 17:35

На Волыни мужчина устроил для уклонистов "платные туры" в Беларусь

19 ноября 2025, 17:35
Иллюстративное фото
35-летний житель Луцка по просьбе сообщника вез мужчин в границу с Беларусью. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Когда мужчина проезжал мимо стационарного поста работников Государственной пограничной службы в одном из сел Камень-Каширского района, он испугался и приказал "пассажирам" бежать. Однако бегство не удалось: его задержали, а других нашли в доме в соседнем столе.

Мужчина получил подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц. Известно, что за выезд за границу "клиенты" заплатили 4500 долларов каждый.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.

Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили очередную схему по незаконному пересечению границы. Чтобы попасть в ЕС, мужчины платили по 10 тысяч евро каждый.

В Николаевской области разоблачили схему подделки документов для уклонения от мобилизации за $6,5 тыс
18 ноября 2025, 21:22
В Одессе военный торговал "белыми билетами": какое наказание он получил
18 ноября 2025, 21:15
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
