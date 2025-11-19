Иллюстративное фото

35-летний житель Луцка по просьбе сообщника вез мужчин в границу с Беларусью. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Когда мужчина проезжал мимо стационарного поста работников Государственной пограничной службы в одном из сел Камень-Каширского района, он испугался и приказал "пассажирам" бежать. Однако бегство не удалось: его задержали, а других нашли в доме в соседнем столе.

Мужчина получил подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц. Известно, что за выезд за границу "клиенты" заплатили 4500 долларов каждый.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.

Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили очередную схему по незаконному пересечению границы. Чтобы попасть в ЕС, мужчины платили по 10 тысяч евро каждый.