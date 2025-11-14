10 тысяч евро за "услугу": на Буковине пограничники разоблачили схему по незаконному пересечению границы

фото: ГПСУ

На Буковине пограничный патруль задержал трех жителей Киевской и Винницкой областей за попытку незаконного пересечения государственной границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как выяснилось, беглецы обратились за помощью в незаконном пересечении границы к одному из телеграмм-каналов. Его создал житель приграничья и вместе со своей знакомой подыскивал желающих попасть за границу в обход пунктов пропуска.

К незаконной сделке злоумышленники привлекли действующего инспектора пограничной службы. Схема была следующей: найдя клиентов, организаторы передали их пограничнику, который совместно со своим родственником должен был довезти их до границы, указать дальнейшее направление движения, а также место и способ преодоления инженерных ограждений. Однако пограничники разоблачили их противоправную деятельность и задержали всех ее участников.

Сами же бизнесмены требовали по 10 тысяч евро с человека.

Как сообщалось, в конце октября на Буковине пограничники задержали украинца, который за 8000 долларов пытался бежать в Молдову. Теперь ему придется заплатить штраф.