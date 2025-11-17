Освободиться от службы за 7 тысяч долларов: на Волыни судили военного, который хотел "помочь другу"
Шацкий районный суд Волынской области признал военнослужащего виновным в злоупотреблении влиянием. Он хотел заработать на фиктивных документах
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.
Летом 2025 года военный предложил знакомому помочь уволиться с военной службы. Он воспользовался связями в больнице и пообещал фиктивные документы. Свою "помощь" он оценил в 7 тысяч долларов. Правоохранители задокументировали, как военнослужащий получил папку с документами, где были деньги.
На суде военный признал вину. По его словам, он познакомился с мужчиной "в белом халате", когда проходил лечение. Этот человек говорил, что за деньги поможет уволиться с военной службы. Обвиняемый утверждал, что общался с этим мужчиной и согласовывал с ним перечень документов и сумму взятки, когда товарищ решил уволиться по состоянию здоровья.
Суд назначил наказание в виде штрафа, соответствующего сумме неправомерной выгоды. Речь идет о 297 тысячах гривен.
Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.