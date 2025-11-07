16 тысяч долларов за отсрочку от службы: в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему

Иллюстративное фото

Приморский районный суд города Одессы утвердил соглашение о признании виновности в деле злоупотребления влиянием. Речь идет о коррупционной схеме для уклонения от мобилизации

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале этого года пять граждан, включая инспектор по военному учету и бронированию ТЦК и СП и военнослужащего Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генштаба Вооруженных Сил Украины, договорились о совместном совершении коррупционного преступления.

Они предложили военнообязанному повлиять на решение ТЦК. За свою "помощь" попросили 16 тысяч долларов. Соучастник группы получила от мужчины часть средств: эти 12 тысяч долларов они распределили между собой.

Известно, что одному из фигурантов передали документы "клиента" для изготовления матери документов об инвалидности второй группы, а также 1 300 долларов. Этот участник группы заключил соглашение о признании виновности. В приговоре говорится, что он предоставил обличительные в отношении других лиц.

По соглашению он получил 103 тысяч гривен штрафа.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.