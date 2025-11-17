13:06  17 листопада
Подвійне вбивство у Житомирі: чоловік наніс смертельні поранення двом жінкам
10:56  17 листопада
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
17 листопада 2025, 11:25

Звільнитися від служби за 7 тисяч доларів: на Волині судили військового, який хотів "допомогти другу"

17 листопада 2025, 11:25
Ілюстративне фото
Шацький районний суд Волинської області визнав військовослужбовця винним у зловживанні впливом. Він хотів заробити на фіктивних документах

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2025 року військовий запропонував знайомому допомогти звільнитися з військової служби. Він скористався зв'язками в лікарні та пообіцяв фіктивні документи. Свою "допомогу" він оцінив у 7 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували, як військовослужбовець отримав папку з документами, в якій були гроші.

На суді військовий визнав провину. За його словами, він познайомився з чоловіком "у білому халаті", коли проходив лікування. Ця людина говорила, що за гроші допоможе звільнитися з військової служби. Обвинувачений стверджував, що спілкувався із цим чоловіком і узгоджував із ним перелік документів і суму хабара, коли товариш вирішив звільнитися за станом здоровʼя.

Суд призначив покарання у вигляді штрафу, що відповідає сумі неправомірної вигоди. Йдеться про 297 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.

ухилення від мобілізації суд Волинська область
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
