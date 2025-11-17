Звільнитися від служби за 7 тисяч доларів: на Волині судили військового, який хотів "допомогти другу"

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2025 року військовий запропонував знайомому допомогти звільнитися з військової служби. Він скористався зв'язками в лікарні та пообіцяв фіктивні документи. Свою "допомогу" він оцінив у 7 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували, як військовослужбовець отримав папку з документами, в якій були гроші.

На суді військовий визнав провину. За його словами, він познайомився з чоловіком "у білому халаті", коли проходив лікування. Ця людина говорила, що за гроші допоможе звільнитися з військової служби. Обвинувачений стверджував, що спілкувався із цим чоловіком і узгоджував із ним перелік документів і суму хабара, коли товариш вирішив звільнитися за станом здоровʼя.

Суд призначив покарання у вигляді штрафу, що відповідає сумі неправомірної вигоди. Йдеться про 297 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.