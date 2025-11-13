Иллюстративное фото

В Винницкой области рассмотрели дело в отношении мужчины, обвиняемого в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Стало известно, что разрешил суд

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegoNews.

Житель приграничного населенного пункта договорился со своим знакомым о незаконной переправке через реку Днестр в Республику Молдову вне пункта пропуска. При этом он обещал показать "безопасный маршрут" и помочь.

Суд первой инстанции назначил мужчину три года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытанием – установив испытательный срок два года. Однако прокуратура оспорила приговор, который, по их мнению, был слишком мягок.

Апелляционный суд изменил наказание: мужчина получил три года реального лишения свободы.

Напомним, ранее судили учителя из Львовской области. Он организовал схему для незаконного пересечения границы. По его словам, помощь ему предложил пограничник, которого он встретил на отдыхе.