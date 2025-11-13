14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2025, 14:45

Хотел помочь товарищу: в Винницкой области отправили за решетку мужчину, который показывал знакомому, как бежать в Молдову

13 ноября 2025, 14:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Винницкой области рассмотрели дело в отношении мужчины, обвиняемого в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Стало известно, что разрешил суд

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegoNews.

Житель приграничного населенного пункта договорился со своим знакомым о незаконной переправке через реку Днестр в Республику Молдову вне пункта пропуска. При этом он обещал показать "безопасный маршрут" и помочь.

Суд первой инстанции назначил мужчину три года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытанием – установив испытательный срок два года. Однако прокуратура оспорила приговор, который, по их мнению, был слишком мягок.

Апелляционный суд изменил наказание: мужчина получил три года реального лишения свободы.

Напомним, ранее судили учителя из Львовской области. Он организовал схему для незаконного пересечения границы. По его словам, помощь ему предложил пограничник, которого он встретил на отдыхе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пересечение границы уклонение от мобилизации Винницкая область
В Винницкой области депутат "купил" девушку с инвалидностью, чтобы не служить в армии
07 ноября 2025, 18:45
В Винницкой области задержали организатора "тура" для уклонистов: $12 тысяч с каждого
07 ноября 2025, 11:49
Ждал брони, а пошел в тюрьму: на Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации
07 ноября 2025, 11:35
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Ровенской области в ДТП попал подросток: что известно
13 ноября 2025, 16:45
Зеленский: Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек, но партнеры настаивают на увеличении этого показателя
13 ноября 2025, 16:11
На Днепропетровщине 10-летний ребенок отравился: что произошло
13 ноября 2025, 15:55
Миллиарды в карманах друзей, санкции для вида: комедия или реальное наказание
13 ноября 2025, 15:50
Друга Зеленского могут лишить гражданства Украины
13 ноября 2025, 15:33
В Одесской области будут судить 34-летнюю женщину, которая облила растворителем и подожгла соседа
13 ноября 2025, 15:24
Как Зеленский обещал победить коррупцию: журналисты собрали все заявления президента
13 ноября 2025, 14:53
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
13 ноября 2025, 14:39
Издевался над бывшей женой в присутствии ребенка: в Хмельницкой области рассмотрели дело о психологическом насилии - какое решение суда
13 ноября 2025, 14:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Чалый
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »