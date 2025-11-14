Фото: иллюстративное

В Кировоградской области госпитализировали пенсионерку после употребления дикорастущих грибов, которые она собирала вместе с сыном

Об этом сообщает главный государственный санитарный врач области Надежда Оперчук, передает RegioNews.

В Кировоградской области женщина попала в больницу из-за отравления дикорастущими грибами, сообщают местные медики. 78-летняя жительница Добровеличковской громады Новоукраинского района съела синеножки, которые вместе с сыном собрала в лесополосе поселка Добровеличковка. После употребления грибов женщина начала испытывать сильное недомогание, ее госпитализировали, сейчас она находится под наблюдением врачей.

По словам главного государственного санитарного врача Кировоградщины Надежды Оперчук, это уже девятый случай отравления дикорастущими грибами в регионе с начала года. Предыдущие инциденты фиксировали среди жителей разных громад, в частности, Дмитровской, Новопражской, Тишковской, Первозвановской, Новоукраинской и Смолинской. Пострадавшие были разного возраста – от подростков до пожилых людей.

Медики отмечают, что даже отварные и прожаренные дикорастущие грибы могут быть опасны для здоровья. Они призывают граждан тщательно проверять грибы перед употреблением и по возможности избегать сбора неизвестных видов в лесных полосах и заброшенных территориях.

Управление здравоохранения Кировоградщины также просит людей сообщать о случаях отравления и обращаться за медицинской помощью при первых симптомах, чтобы предотвратить осложнения и сохранить жизнь.

