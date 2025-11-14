17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2025, 21:35

В Кировоградской области мать попала в больницу после отравления дикорастущими грибами, которые сын принес из лесополосы

14 ноября 2025, 21:35
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Кировоградской области госпитализировали пенсионерку после употребления дикорастущих грибов, которые она собирала вместе с сыном

Об этом сообщает главный государственный санитарный врач области Надежда Оперчук, передает RegioNews.

В Кировоградской области женщина попала в больницу из-за отравления дикорастущими грибами, сообщают местные медики. 78-летняя жительница Добровеличковской громады Новоукраинского района съела синеножки, которые вместе с сыном собрала в лесополосе поселка Добровеличковка. После употребления грибов женщина начала испытывать сильное недомогание, ее госпитализировали, сейчас она находится под наблюдением врачей.

По словам главного государственного санитарного врача Кировоградщины Надежды Оперчук, это уже девятый случай отравления дикорастущими грибами в регионе с начала года. Предыдущие инциденты фиксировали среди жителей разных громад, в частности, Дмитровской, Новопражской, Тишковской, Первозвановской, Новоукраинской и Смолинской. Пострадавшие были разного возраста – от подростков до пожилых людей.

Медики отмечают, что даже отварные и прожаренные дикорастущие грибы могут быть опасны для здоровья. Они призывают граждан тщательно проверять грибы перед употреблением и по возможности избегать сбора неизвестных видов в лесных полосах и заброшенных территориях.

Управление здравоохранения Кировоградщины также просит людей сообщать о случаях отравления и обращаться за медицинской помощью при первых симптомах, чтобы предотвратить осложнения и сохранить жизнь.

Напомним, на Днепропетровщине 10-летний ребенок попал в больницу с отравлением грибами – медики предупредили, что это самый опасный вид пищевого отравления.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
госпитализация отравление Кировоградская область больница грибы пенсионерка
На Житомирщине пенсионерка доверила карточку знакомой и потеряла 68 тыс. гривен
14 ноября 2025, 11:05
В Кировоградской области из-за вражеской атаки повреждена ЛЭП
14 ноября 2025, 08:51
На Днепропетровщине 10-летний ребенок отравился: что произошло
13 ноября 2025, 15:55
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Страна, которая в свое время выбрала КВН, рано или поздно вся превратится в КВН
14 ноября 2025, 21:29
В Ровенской области завершились поиски пропавшего пенсионера: тело нашли с помощью дрона
14 ноября 2025, 21:20
В Украине планируют расширить основания для временного запрета выезда за границу, – детали законопроекта
14 ноября 2025, 21:09
В Одесской области 19-летний водитель получил 3 года за смертельный наезд на дочь бывшего мэра
14 ноября 2025, 20:56
Во Львове водитель накрыл "поляну" в авто сразу после выписанного штрафа за парковку
14 ноября 2025, 20:42
Что будет с ценами на продукты в Украине: эксперт объяснил, что может подорожать
14 ноября 2025, 20:30
В Одесской области нетрезвый мужчина ранил знакомую ножом из-за рюмки водки
14 ноября 2025, 20:24
После войны в Украине прогнозируют ядовитые урожаи и "красные зоны" отчуждения
14 ноября 2025, 20:07
50 тысяч на ребенка: президент Зеленский подписал закон о выплатах родителям
14 ноября 2025, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »