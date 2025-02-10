В Киевской области подростки перебрали с алкоголем и чуть не умерли посреди улицы

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В городе Ирпень Киевской области двое парней посреди улицы потеряли сознание из-за отравления алкоголем. Их спасли военные

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Труха Киев", передает RegioNews.

Подросткам, лежавшим без сознания на улице, первую медицинскую помощь оказали военнослужащие. После этого на место происшествия приехала карета скорой помощи.

Как выяснилось, подростки выпили на двух литр самогона, запиваемого энергетиком.

"Детей нашли военные, они лежали без сознания. Как оказалось позже, ребята выпили на двоих один литр самогона, запиваемого энергетиком", - говорится в сообщении.

Напомним, в Волынской области пьяный работник ТЦК совершил ДТП. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал.