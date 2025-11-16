13:51  16 листопада
16 листопада 2025, 17:23

На Волині 12-річний хлопець потрапив у реанімацію через алкоголь: як покарали матір

16 листопада 2025, 17:23
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Нововолинську суд притягнув до відповідальності багатодітну матір через те, що її 12-річний син потрапив до лікарні після вживання алкогольних напоїв

Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

За даними слідства, 21 вересня хлопець вживав алкогольні напої, внаслідок чого потрапив до реанімації.

Під час судового засідання мати визнала провину та розповіла, що регулярно проводить профілактичні бесіди із сином.

Жінка просила суд не застосовувати до неї покарання у вигляді штрафу, аргументуючи це тим, що виховує чотирьох дітей самотужки.

Суд врахував усі обставини справи та прохання матері. Відтак жінка отримала адміністративне стягнення у вигляді попередження. Водночас вона зобов’язана сплатити 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, у місті Ірпінь Київської області двоє хлопців посеред вулиці знепритомніли через отравлення алкоголем. Підлітки випили на двох літр самогону, який запивали енергетиком. Їх врятували військові.

