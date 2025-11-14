09:34  14 ноября
В Киеве из-за ночной атаки РФ временно изменено движение троллейбусов и автобусов
08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
03:50  14 ноября
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2025, 10:30

На Житомирщине снова судили медика, срезавшего обручальное кольцо с руки погибшего военного

14 ноября 2025, 10:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области рассматривали дело работника морга, который похитил обручальное кольцо погибшего военного. Стало известно, что разрешил суд

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegoNews.

По материалам суда, мужчина работал в должности медицинского брата в помещении Малинского филиала ГУ "Житомирское областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Отмечается, что он похищал украшения из тел умерших. В частности, серьги и кольца. Суд первой инстанции приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Обвиняемый не соглашался с приговором. Он подал апелляцию. Однако коллегия судей отметила, что назначенное судом первой инстанции наказание является справедливым и соразмерным тяжести совершенного правонарушения.

Таким образом, медику не удалось избежать реального наказания.

Напомним, ранее рассказывали о случае на Житомирщине. Судили медика, воровавшего украшения из умерших. В частности, он, надевая умершую женщину для захоронения, снял с безымянного пальца ее руки золотое кольцо. Впоследствии один из родственников впоследствии нашел серьгу своей покойной жены в одном из ломбардов города и выкупил.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военный медики суд Житомирская область
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На Полтавщине беспризорная собака покусала четырех детей и двух взрослых
14 ноября 2025, 10:17
Массированный удар по Украине: детали от Зеленского
14 ноября 2025, 10:09
Украина нового поколения: без мешков и без страха перед властью
14 ноября 2025, 09:58
Комбинированный удар по критической инфраструктуре: силы ПВО ночью сбили 14 ракет и 405 дронов
14 ноября 2025, 09:53
В Николаеве количество пострадавших в результате атаки 13 ноября возросло до восьми
14 ноября 2025, 09:39
В Киеве из-за ночной атаки РФ временно изменено движение троллейбусов и автобусов
14 ноября 2025, 09:34
В Днепре женщина вместе с сыном решила зарабатывать на поджогах автомобилей: как ее наказали
14 ноября 2025, 09:30
Ночная атака на юг Одесщины: поврежден энергообъект
14 ноября 2025, 09:27
Киевщина под ударом: ОВА показала последствия ночной атаки
14 ноября 2025, 09:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »