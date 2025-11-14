На Житомирщине снова судили медика, срезавшего обручальное кольцо с руки погибшего военного
В Житомирской области рассматривали дело работника морга, который похитил обручальное кольцо погибшего военного. Стало известно, что разрешил суд
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegoNews.
По материалам суда, мужчина работал в должности медицинского брата в помещении Малинского филиала ГУ "Житомирское областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Отмечается, что он похищал украшения из тел умерших. В частности, серьги и кольца. Суд первой инстанции приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Обвиняемый не соглашался с приговором. Он подал апелляцию. Однако коллегия судей отметила, что назначенное судом первой инстанции наказание является справедливым и соразмерным тяжести совершенного правонарушения.
Таким образом, медику не удалось избежать реального наказания.
Напомним, ранее рассказывали о случае на Житомирщине. Судили медика, воровавшего украшения из умерших. В частности, он, надевая умершую женщину для захоронения, снял с безымянного пальца ее руки золотое кольцо. Впоследствии один из родственников впоследствии нашел серьгу своей покойной жены в одном из ломбардов города и выкупил.