16:15  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
13:22  29 октября
На Прикарпатье выпало почти метр снега
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 18:30

В Луцке мужчина взял в заложники детей бывшей: зачем он это сделал и какое наказание получил

29 октября 2025, 18:30
В Луцке мужчина взял в заложники детей своей бывшей, заявив, что якобы обменяет их на отсрочку от службы

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Злоумышленник содержал детей более трех часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и угрожая ножом.

По решению суда мужчина получил 8 лет заключения за опасные действия против детей и угрозы жизни и здоровью.

Правоохранители подчеркнули, что подобные случаи серьезно наказываются законом, а безопасность детей всегда является приоритетом.

Напомним, 10 ноября в сети распространилось видео, как во Львове работники ТЦК посреди улицы затолкали в микроавтобус мужчины. Несколько гражданских пытались этому помешать, но не смогли. Позже Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что назначил проверку.

27 октября 2025
07 августа 2025
