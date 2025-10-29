В Луцке мужчина взял в заложники детей бывшей: зачем он это сделал и какое наказание получил
В Луцке мужчина взял в заложники детей своей бывшей, заявив, что якобы обменяет их на отсрочку от службы
Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.
Злоумышленник содержал детей более трех часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и угрожая ножом.
По решению суда мужчина получил 8 лет заключения за опасные действия против детей и угрозы жизни и здоровью.
Правоохранители подчеркнули, что подобные случаи серьезно наказываются законом, а безопасность детей всегда является приоритетом.
