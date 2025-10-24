Фото: иллюстративное

Правоохранители проверяют обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, умершего по дороге в больницу после нескольких дней пищевого отравления

Об этом сообщает TrueUA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

В Луцке трагически скончался 13-летний мальчик, по предварительным данным, отравившийся продуктами питания. Подростку стало плохо после употребления шаурмы. В течение четырех дней у него наблюдались симптомы отравления – тошнота, рвота и сильный понос.

20 октября состояние ребенка резко ухудшилось, и родители решили срочно везти его в больницу. Однако мальчик умер прямо на парковке медучреждения, не успев получить помощь.

Погибший был учеником одной из школ Дубенского района Ровенской области. Его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, в частности, где именно ребенок мог приобрести шаурму и могла ли она быть причиной отравления. Окончательные результаты экспертизы ожидаются в ближайшее время.

