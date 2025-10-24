14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 18:31

В Луцке 13-летний мальчик скончался после съеденной шаурмы – не успел доехать в больницу

24 октября 2025, 18:31
Фото: иллюстративное
Правоохранители проверяют обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, умершего по дороге в больницу после нескольких дней пищевого отравления

Об этом сообщает TrueUA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

В Луцке трагически скончался 13-летний мальчик, по предварительным данным, отравившийся продуктами питания. Подростку стало плохо после употребления шаурмы. В течение четырех дней у него наблюдались симптомы отравления – тошнота, рвота и сильный понос.

20 октября состояние ребенка резко ухудшилось, и родители решили срочно везти его в больницу. Однако мальчик умер прямо на парковке медучреждения, не успев получить помощь.

Погибший был учеником одной из школ Дубенского района Ровенской области. Его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, в частности, где именно ребенок мог приобрести шаурму и могла ли она быть причиной отравления. Окончательные результаты экспертизы ожидаются в ближайшее время.

Напомним, в Одесской области три человека пострадали от отравления угарным газом, один из них погиб. В настоящее время правоохранители выясняют, что именно стало причиной трагедии – неисправность отопления или нарушение правил безопасности.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
