Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України

Фото: ФК "Металіст 1925"

У суботу, 15 листопада, помер колишній півзахисник збірної України з футболу Андрій Полунін. Йому було 54 роки

Про це повідомили на офіційному сайті "Металіста 1925", передає RegioNews.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому він брав участь.

Полунін був вихованцем дніпровського футболу. У 1990−1996 роках він провів понад 150 матчів за Дніпро, з яким ставав срібним і бронзовим призером чемпіонату України.

Пізніше Андрій виступав за київський ЦСКА, Кривбас, Карпати, а у 1998 році перебрався до Німеччини, де грав за Нюрнберг, Санкт-Паулі та Рот-Вайсс. Після повернення в Україну знову пограв за Дніпро і Кривбас, завершивши кар’єру у 2004 році.

У складі національної збірної України Полунін провів 9 матчів у 1992-1995 роках і забив один гол.

З січня 2025 року Андрій Полунін працював шеф-скаутом "Металіста 1925".

Нагадаємо, 5 жовтня на 92-му році життя перестало битися серце Юрія Федоровича Сусли, першого воротаря в історії львівських "Карпат". Він провів за команду 77 поєдинків. Наприкінці 1966 року Юрій Сусла увійшов до тренерського штабу "Карпат", з яким виграв Кубок СРСР.