Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
У суботу, 15 листопада, помер колишній півзахисник збірної України з футболу Андрій Полунін. Йому було 54 роки
Про це повідомили на офіційному сайті "Металіста 1925", передає RegioNews.
Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому він брав участь.
Полунін був вихованцем дніпровського футболу. У 1990−1996 роках він провів понад 150 матчів за Дніпро, з яким ставав срібним і бронзовим призером чемпіонату України.
Пізніше Андрій виступав за київський ЦСКА, Кривбас, Карпати, а у 1998 році перебрався до Німеччини, де грав за Нюрнберг, Санкт-Паулі та Рот-Вайсс. Після повернення в Україну знову пограв за Дніпро і Кривбас, завершивши кар’єру у 2004 році.
У складі національної збірної України Полунін провів 9 матчів у 1992-1995 роках і забив один гол.
З січня 2025 року Андрій Полунін працював шеф-скаутом "Металіста 1925".
Нагадаємо, 5 жовтня на 92-му році життя перестало битися серце Юрія Федоровича Сусли, першого воротаря в історії львівських "Карпат". Він провів за команду 77 поєдинків. Наприкінці 1966 року Юрій Сусла увійшов до тренерського штабу "Карпат", з яким виграв Кубок СРСР.