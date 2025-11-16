13:13  16 листопада
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
09:39  16 листопада
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу
17:56  15 листопада
Дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 16 листопада
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2025, 13:13

Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України

16 листопада 2025, 13:13
Читайте также на русском языке
Фото: ФК "Металіст 1925"
Читайте также
на русском языке

У суботу, 15 листопада, помер колишній півзахисник збірної України з футболу Андрій Полунін. Йому було 54 роки

Про це повідомили на офіційному сайті "Металіста 1925", передає RegioNews.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому він брав участь.

Полунін був вихованцем дніпровського футболу. У 1990−1996 роках він провів понад 150 матчів за Дніпро, з яким ставав срібним і бронзовим призером чемпіонату України.

Пізніше Андрій виступав за київський ЦСКА, Кривбас, Карпати, а у 1998 році перебрався до Німеччини, де грав за Нюрнберг, Санкт-Паулі та Рот-Вайсс. Після повернення в Україну знову пограв за Дніпро і Кривбас, завершивши кар’єру у 2004 році.

У складі національної збірної України Полунін провів 9 матчів у 1992-1995 роках і забив один гол.

З січня 2025 року Андрій Полунін працював шеф-скаутом "Металіста 1925".

Нагадаємо, 5 жовтня на 92-му році життя перестало битися серце Юрія Федоровича Сусли, першого воротаря в історії львівських "Карпат". Він провів за команду 77 поєдинків. Наприкінці 1966 року Юрій Сусла увійшов до тренерського штабу "Карпат", з яким виграв Кубок СРСР.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
футбол ветерани Луцьк матч футболіст Андрій Полунін збірна України
У Луцьку спіймали 54-річного "мисливця на авто": мав при собі спецтехніку для зламу
05 листопада 2025, 17:54
У Луцьку чоловік взяв у заручники дітей колишньої: для чого він це зробив та яке покарання отримав
29 жовтня 2025, 18:30
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
24 жовтня 2025, 18:31
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Українські бійці ліквідували за добу 860 окупантів та сотні одиниць техніки
16 листопада 2025, 12:24
На Сумщині ворог атакував житловий сектор: ліквідовано масштабну пожежу
16 листопада 2025, 11:49
Історична угода з Францією: Зеленський обіцяє посилення авіації та ППО
16 листопада 2025, 11:07
Одещина під атакою: вогнеборці ліквідували пожежі на об'єктах енергетики
16 листопада 2025, 10:38
Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 176 БпЛА
16 листопада 2025, 10:16
Криза на Банковій: чи запускається новий політичний сценарій
16 листопада 2025, 09:50
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу
16 листопада 2025, 09:39
Ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, є постраждалий
16 листопада 2025, 09:15
Нічна атака на Одещину: дрони РФ пошкодили сонячну електростанцію
16 листопада 2025, 08:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Вадим Денисенко
Всі блоги »