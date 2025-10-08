На 92-м году жизни умер первый вратарь львовских "Карпат"

Фото: ФК "Карпаты"

В воскресенье, 5 октября, на 92-м году жизни перестало биться сердце Юрия Федоровича Суслы, первого вратаря в истории львовских "Карпат"

Об этом сообщил клуб на своей официальной странице, передает RegioNews.

Юрий Сусла родился 5 февраля 1934 в Перечине на Закарпатье. Он защищал ворота "Карпат" в первом матче клуба – 21 апреля 1963 против гомельского "Локомотива" (1:0).

Сусла провел за команду 77 поединков, став старейшим футболистом в истории клуба.

В конце 1966 Юрий Сусла вошел в тренерский штаб "Карпат", с которым выиграл Кубок СССР.

Работал тренером группы подготовки СДЮШОР "Карпаты", воспитав ряд известных украинских вратарей: Богдана Шуста, Андрея Тлумака, Виталия Постранского, Богдана Когута, Романа Мисака и других.

Поминальная панихида состоится в среду, 8 октября, в 12.00 в костеле Святого Антония Падуанского по адресу: улица Лычаковская, 49.

