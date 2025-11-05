В Луцке поймали 54-летнего "охотника на авто": имел при себе спецтехнику для взлома
Правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж из автомобилей
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
По данным полиции Волыни, мужчина использовал специальные технические средства для незаметного проникновения в салоны авто и угона денег и ценностей.
Инцидент произошел после обращения 40-летнего лучанина, который сообщил о проникновении неизвестного в его автомобиль Toyota Corolla. Вор похитил из салона около 7 тысяч гривен и скрылся.
Следственно-оперативная группа прибыли на вызов сразу, и менее чем за 30 минут правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 54-летний житель областного центра, задержанный в порядке статьи 208 УПК Украины.
Во время обыска у мужчины изъяли деньги, а также устройство, которое, по версии следствия, использовалось для открытия автомобиля потерпевшего. В настоящее время устанавливаются возможные другие эпизоды его деятельности. По данным следователей, мужчина мог действовать системно, выбирая транспортные средства, оставленные владельцами без присмотра.
Злоумышленнику готовят сообщения о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК – кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, в Тернопольской области 17-летний подросток угнал незапертый автомобиль в селе Нараев. Вскоре он не справился с управлением и врезался в дерево, что повлекло повреждение машины и испугало местных жителей.