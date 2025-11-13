Инцидент с полицией в Луцке: водитель получил перелом колена

Скриншот с видео

В Луцке патрульные пытались составить постановление на приехавшего из Закарпатья водителя, который временно остановился под мостом. Инцидент перерос в драку, в результате которой мужчина получил перелом колена и попал на операционный стол

Об этом идет речь в сюжете ТРК "Аверс", передает RegioNews.

По словам потерпевшего, после того, как он показал документы и сфотографировал полицейских, один из патрульных ударил его, и мужчина упал, получив травму. Другой патрульный, по его словам, надел на него наручники.

Свидетель инцидента, полицейский Максим Демчук, утверждает, что падение произошло случайно во время задержания, и никто не собирался причинить вреда. Он добавил, что водитель якобы нецензурно выражался и не выполнял требований полиции.

Сейчас одного из патрульных судят за превышение полномочий. Другой выступает свидетелем. По делу осталось допросить водителя, после чего станет окончательно известно, были ли действия полицейского правомерными.

Медики подтвердили, что травма колена потерпевшего серьезная – перелом зафиксирован металлической титановой пластиной.

Напомним, в Черниговской области депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, травмировал полицейского при попытке побега. У водителя были заметны признаки опьянения, но он отказался проходить проверку и неожиданно тронулся с места. В результате один из правоохранителей упал на дорогу и получил травмы.