12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
07:43  13 ноября
Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 13:42

Инцидент с полицией в Луцке: водитель получил перелом колена

13 ноября 2025, 13:42
Скриншот с видео
В Луцке патрульные пытались составить постановление на приехавшего из Закарпатья водителя, который временно остановился под мостом. Инцидент перерос в драку, в результате которой мужчина получил перелом колена и попал на операционный стол

Об этом идет речь в сюжете ТРК "Аверс", передает RegioNews.

По словам потерпевшего, после того, как он показал документы и сфотографировал полицейских, один из патрульных ударил его, и мужчина упал, получив травму. Другой патрульный, по его словам, надел на него наручники.

Свидетель инцидента, полицейский Максим Демчук, утверждает, что падение произошло случайно во время задержания, и никто не собирался причинить вреда. Он добавил, что водитель якобы нецензурно выражался и не выполнял требований полиции.

Сейчас одного из патрульных судят за превышение полномочий. Другой выступает свидетелем. По делу осталось допросить водителя, после чего станет окончательно известно, были ли действия полицейского правомерными.

Медики подтвердили, что травма колена потерпевшего серьезная – перелом зафиксирован металлической титановой пластиной.

Напомним, в Черниговской области депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, травмировал полицейского при попытке побега. У водителя были заметны признаки опьянения, но он отказался проходить проверку и неожиданно тронулся с места. В результате один из правоохранителей упал на дорогу и получил травмы.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
