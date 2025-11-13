Інцидент із поліцією у Луцьку: водій отримав перелом коліна

Скриншот із відео

У Луцьку патрульні намагалися скласти постанову на водія, який приїхав із Закарпаття та тимчасово зупинився під мостом. Інцидент переріс у бійку, унаслідок якої чоловік отримав перелом коліна і потрапив на операційний стіл

Про це йдеться в сюжеті ТРК "Аверс", передає RegioNews.

За словами потерпілого, після того як він показав документи та сфотографував поліцейських, один із патрульних вдарив його, і чоловік впав, отримавши травму. Інший патрульний, за його словами, одягнув на нього кайданки.

Свідок інциденту, поліцейський Максим Демчук, стверджує, що падіння сталося випадково під час затримання, і ніхто не мав наміру заподіяти шкоди. Він додав, що водій нібито нецензурно лаявся та не виконував вимог поліції.

Нині одного із патрульних судять за перевищення повноважень. Інший виступає свідком. У справі залишилося допитати водія, після чого стане остаточно відомо, чи дії поліцейського були правомірними.

Медики підтвердили, що травма коліна потерпілого серйозна – перелом зафіксований металевою титановою пластиною.

