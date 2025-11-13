14:39  13 листопада
13 листопада 2025, 13:42

Інцидент із поліцією у Луцьку: водій отримав перелом коліна

13 листопада 2025, 13:42
У Луцьку патрульні намагалися скласти постанову на водія, який приїхав із Закарпаття та тимчасово зупинився під мостом. Інцидент переріс у бійку, унаслідок якої чоловік отримав перелом коліна і потрапив на операційний стіл

Про це йдеться в сюжеті ТРК "Аверс", передає RegioNews.

За словами потерпілого, після того як він показав документи та сфотографував поліцейських, один із патрульних вдарив його, і чоловік впав, отримавши травму. Інший патрульний, за його словами, одягнув на нього кайданки.

Свідок інциденту, поліцейський Максим Демчук, стверджує, що падіння сталося випадково під час затримання, і ніхто не мав наміру заподіяти шкоди. Він додав, що водій нібито нецензурно лаявся та не виконував вимог поліції.

Нині одного із патрульних судять за перевищення повноважень. Інший виступає свідком. У справі залишилося допитати водія, після чого стане остаточно відомо, чи дії поліцейського були правомірними.

Медики підтвердили, що травма коліна потерпілого серйозна – перелом зафіксований металевою титановою пластиною.

Нагадаємо, на Чернігівщині депутат, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, травмував поліцейського під час спроби втечі. У водія були помітні ознаки сп’яніння, але він відмовився проходити перевірку і несподівано рушив з місця. В результаті один із правоохоронців упав на дорогу й отримав травми.

Луцьк Закарпаття водій патрульна поліція суд конфлікт коліно
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
