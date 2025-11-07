Фото: полиция

Полиция задержала в Новгороде-Северском местного депутата, который управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения и сопротивлялся полицейским

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вечером 6 ноября патрульные остановили автомобиль 61-летнего местного жителя за нарушение ПДД. Во время общения у водителя выявили явные признаки опьянения, однако от освидетельствования он отказался и внезапно возобновил движение. Один из полицейских упал на дорогу и получил травмы.

На водителя составили админпротокол по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). Его задержали, автомобиль изъяли. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Также следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением служебных обязанностей). Досудебное расследование продолжается.

Известно, что речь идет о депутате Новгород-Северского городского совета Вячеславе Кауфмане.

