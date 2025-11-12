Фото: иллюстративное

Об этом сообщает судья Дубенского горрайонного суда Александра Жуковская, передает RegioNews.

В Ровенской области развернулась история супругов, которые прожили вместе всю жизнь, но на склоне лет решили разойтись. Мужчина обратился в суд с просьбой расторгнуть брак, объяснив, что устал самостоятельно тянуть все дела по хозяйству.

Сначала мужчина попросил рассмотреть дело без его присутствия, ведь живет далеко и имеет солидный возраст. Жена категорически не согласилась на развод – требовала время на примирение. Судья дала супругам три месяца. Но впоследствии мужчина снова написал письмо: просил все же расторгнуть брак, потому что совместной жизни уже не видит. Женщина оставалась непоколебимой – на суде эмоционально заявила, что мужчина покидает ее после многих лет совместной жизни и обвинила его в измене.

Во время заседания мужчина возразил на такие обвинения, подчеркнув, что всю жизнь работал, обеспечивал семью и никогда не оставлял жену без внимания. По его словам, женщина не работала, ссылаясь на давнюю операцию после аварии на Чернобыльской АЭС, однако, по словам мужчины, это не мешало ей руководить семьей и требовать большего. Он объяснил, что хочет просто спокойно дожить оставшиеся годы, ведь "устал все тащить сам".

В итоге суд удовлетворил иск и расторг брак. Как отметила судья, насильственно сохранить семью невозможно, если отсутствует добровольность и взаимное уважение. Иногда даже после десятилетий совместной жизни людям приходится расставаться, чтобы наконец почувствовать покой.

