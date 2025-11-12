14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2025, 18:22

Устал и умоляет расторжение брака: в Ровенской области мужчина подал в суд, чтобы развестись

12 ноября 2025, 18:22
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

После десятилетий совместной жизни житель Ровенской области решил расторгнуть брак, объяснив, что устал от односторонней супружеской жизни

Об этом сообщает судья Дубенского горрайонного суда Александра Жуковская, передает RegioNews.

В Ровенской области развернулась история супругов, которые прожили вместе всю жизнь, но на склоне лет решили разойтись. Мужчина обратился в суд с просьбой расторгнуть брак, объяснив, что устал самостоятельно тянуть все дела по хозяйству.

Сначала мужчина попросил рассмотреть дело без его присутствия, ведь живет далеко и имеет солидный возраст. Жена категорически не согласилась на развод – требовала время на примирение. Судья дала супругам три месяца. Но впоследствии мужчина снова написал письмо: просил все же расторгнуть брак, потому что совместной жизни уже не видит. Женщина оставалась непоколебимой – на суде эмоционально заявила, что мужчина покидает ее после многих лет совместной жизни и обвинила его в измене.

Во время заседания мужчина возразил на такие обвинения, подчеркнув, что всю жизнь работал, обеспечивал семью и никогда не оставлял жену без внимания. По его словам, женщина не работала, ссылаясь на давнюю операцию после аварии на Чернобыльской АЭС, однако, по словам мужчины, это не мешало ей руководить семьей и требовать большего. Он объяснил, что хочет просто спокойно дожить оставшиеся годы, ведь "устал все тащить сам".

В итоге суд удовлетворил иск и расторг брак. Как отметила судья, насильственно сохранить семью невозможно, если отсутствует добровольность и взаимное уважение. Иногда даже после десятилетий совместной жизни людям приходится расставаться, чтобы наконец почувствовать покой.

Напомним, теща руководителя киевского управления Киберполиции Вячеслава Кулиуша сразу после его развода приобрела элитную недвижимость в Одессе – 16 соток земли в коттеджном городке "Черноморская Ривьера" стоимостью не менее 8 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Ровенская область развод семья брак Дубно семейный конфликт
Суд взял под стражу Миронюка по делу о коррупции в Энергоатоме
12 ноября 2025, 15:44
Суд отправил фигуранта коррупционного дела по Энергоатому Басова под стражу
12 ноября 2025, 15:31
Пожизненное заключение: суд оставил без изменений приговор военному за расстрел сослуживцев в Днепре
12 ноября 2025, 11:49
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Чернигове женщину обманули более чем на 73 тысячи гривен: в чем опасность "легкого заработка"
12 ноября 2025, 19:44
Суд оправдал российского военного по делу о мародерстве в Бородянке Киевской области
12 ноября 2025, 19:28
На трассе Киев – Чоп произошло ДТП: перекрыта одна полоса движения
12 ноября 2025, 19:07
Суд взял под стражу Лесю Устименко по делу о хищении Энергоатома
12 ноября 2025, 19:00
Безуглая призвала Зеленского уволить Ермака после "пленок Миндича"
12 ноября 2025, 18:58
На Днепропетровщине россияне обстреляли несколько громад: тяжело ранен 56-летний мужчина
12 ноября 2025, 18:48
Отключение света 13 ноября: в Укрэнерго объявили графики ограничений
12 ноября 2025, 18:45
Самолеты-разведчики, ударные дроны и бомберы на цифровой связи: Минцифра готовит технологический ответ на новые вызовы фронта
12 ноября 2025, 18:38
На Хмельнитчине осудили военнослужащего, который нетрезвый сбил велосипедиста
12 ноября 2025, 18:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Все блоги »