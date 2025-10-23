16:09  23 октября
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 19:19

На Волыни разоблачили организованную группу, которая переправляла военнообязанных в ЕС за $5000

23 октября 2025, 19:19
Фото: Управление СБ Украины в Волынской области
Оперативники Службы безопасности Украины совместно с Государственной пограничной службой разоблачили на Волыни организованную группу, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных мужчин через государственную границу

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Волынской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в схему входили четверо местных жителей приграничных районов, четко распределивших между собой роли в противоправной деятельности.

Оперативники СБУ во время разоблачения схемы на Волыни

По версии следствия, организатор группы координировал действия сообщников: они искали "клиентов", договаривались об оплате, сопровождали мужчин до границы и давали инструкции по незаконному пересечению государственной границы. За свои услуги злоумышленники брали по 5000 долларов США с человека.

Злоумышленники переправляли мужчин через границу

В течение 2025 правоохранители задокументировали по меньшей мере 12 фактов незаконной переправки через границу. Четверым фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу организованной группой по корыстным мотивам.

В настоящее время ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств и привлечению к ответственности других участников схемы.

Напомним, произошло задержание помощника адвоката в Киевской области за помощь мужчинам в уклонении от призыва. Теперь суд утвердил соглашение о признании виновности, а следователи раскрыли новые подробности схемы с фиктивными справками.

