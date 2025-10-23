Фото: Управління СБ України у Волинській області

Оперативники Служби безпеки України спільно з Державною прикордонною службою викрили на Волині організовану групу, яка займалася незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон

Про це повідомляє Управління СБ України у Волинській області, передає RegioNews.

За даними слідства, до схеми входили четверо місцевих мешканців прикордонних районів, які чітко розподілили між собою ролі у протиправній діяльності.

Оперативники СБУ під час викриття схеми на Волині

За версією слідства, організатор групи координував дії спільників: вони шукали "клієнтів", домовлялися про оплату, супроводжували чоловіків до кордону та надавали інструкції для незаконного перетину державного кордону. За свої послуги зловмисники брали по 5000 доларів США з особи.

Зловмисники переправляли чоловіків через кордон

Упродовж 2025 року правоохоронці задокументували щонайменше 12 фактів незаконного переправлення через кордон. Чотирьом фігурантам уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон організованою групою з корисливих мотивів.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

Нагадаємо, відбулося затримання помічника адвоката на Київщині за допомогу чоловікам у ухиленні від призову. Тепер суд затвердив угоду про визнання винуватості, а слідчі розкрили нові подробиці схеми з фіктивними довідками.