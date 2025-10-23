16:09  23 жовтня
14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в Одесі
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2025, 19:19

На Волині викрили організовану групу, яка переправляла військовозобов'язаних до ЄС за $5000

23 жовтня 2025, 19:19
Читайте также на русском языке
Фото: Управління СБ України у Волинській області
Читайте также
на русском языке

Оперативники Служби безпеки України спільно з Державною прикордонною службою викрили на Волині організовану групу, яка займалася незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон

Про це повідомляє Управління СБ України у Волинській області, передає RegioNews.

За даними слідства, до схеми входили четверо місцевих мешканців прикордонних районів, які чітко розподілили між собою ролі у протиправній діяльності.

Оперативники СБУ під час викриття схеми на Волині

За версією слідства, організатор групи координував дії спільників: вони шукали "клієнтів", домовлялися про оплату, супроводжували чоловіків до кордону та надавали інструкції для незаконного перетину державного кордону. За свої послуги зловмисники брали по 5000 доларів США з особи.

Зловмисники переправляли чоловіків через кордон

Упродовж 2025 року правоохоронці задокументували щонайменше 12 фактів незаконного переправлення через кордон. Чотирьом фігурантам уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон організованою групою з корисливих мотивів.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

Нагадаємо, відбулося затримання помічника адвоката на Київщині за допомогу чоловікам у ухиленні від призову. Тепер суд затвердив угоду про визнання винуватості, а слідчі розкрили нові подробиці схеми з фіктивними довідками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ кордон Волинь військовозобовʼязані переправа ухилення від мобілізації
5 тисяч доларів за мандрівку через Тису: на Закарпатті затримали організатора схеми для ухилянтів
23 жовтня 2025, 16:55
У Харкові лікар "продавав" фіктивне лікування для ухилянта
23 жовтня 2025, 16:25
14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в Одесі
23 жовтня 2025, 16:09
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Дніпрі затримали двох чоловіків за викрадення посилок із поштоматів
23 жовтня 2025, 20:09
У Рівному 10-річний хлопчик потрапив під колеса авто на нерегульованому переході
23 жовтня 2025, 19:51
На Прикарпатті затримали 41-річного раніше судимого чоловіка за збут наркотиків і боєприпасів
23 жовтня 2025, 19:06
Російські безпілотники атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджені приватні будинки, дитсадок та агрофірма
23 жовтня 2025, 18:57
На Львівщині викрили контрабандиста, який віз телефони та парфуми на 16,6 млн грн
23 жовтня 2025, 18:25
Схопив ніж і напав: у Запоріжжі чоловік жорстоко вбив товариша під час застілля
23 жовтня 2025, 17:40
Україна повернула 1 000 тіл загиблих військових
23 жовтня 2025, 17:15
У Києві під час атаки РФ пошкоджено квартиру заступника начальника Полтавської ОВА
23 жовтня 2025, 16:59
5 тисяч доларів за мандрівку через Тису: на Закарпатті затримали організатора схеми для ухилянтів
23 жовтня 2025, 16:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »